Вывоз из временно оккупированного Херсона останков Григория Потемкина подчеркивает вес, который президент РФ Владимир Путин придает историческому оправданию военного вторжения в Украину.

Как передает Укринформ, об этом говорится в коротком возведении британской военной разведки, опубликованном в субботу Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Как отмечается, 27 октября 2022 года назначенный Россией так называемый «губернатор» временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время город Херсон покинули более 70 тысяч человек.

26 октября 2022 года Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного русского государственного деятеля 18 века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе Херсона к востоку от Днепра.

«В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием россией украинских земель в 18 веке и подчеркивает вес, который пути почти наверняка придают историческому оправданию вторжения», — считает британская разведка.

Этот символический вывоз Потемкина и массовый выезд гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям России ускорить выход из этого региона, говорится в сводке.

Оккупационную администрацию Херсонской области россияне перенесли на левый берег Днепра. Депутат облсовета Сергей Хлань сообщал, что россияне и коллаборанты покидают правобережную часть Херсона достаточно динамично, и это сопровождается тотальными ограблениями. Захватчики упаковывают и вывозят дорогостоящее оборудование из больниц, государственных и частных предприятий на левый берег Днепра, а дальше оно движется в сторону Крымского полуострова.