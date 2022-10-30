Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению», действие которого она решила приостановить после атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.

Об этом пишет «Бабель».

По его словам, это решение ставит под угрозу преодоление глобального продовольственного кризиса, спровоцированного войной.

— Решение России приостановить участие в соглашении по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного его войной против Украины. ЕС призывает РФ отменить свое решение, - написал он.

Напомним, 29 октября Министерство обороны России заявило о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение ведомство объяснило якобы взрывами в Севастополе в тот день.

Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.