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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению», действие которого она решила приостановить после атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.
Об этом пишет «Бабель».
По его словам, это решение ставит под угрозу преодоление глобального продовольственного кризиса, спровоцированного войной.
— Решение России приостановить участие в соглашении по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного его войной против Украины. ЕС призывает РФ отменить свое решение, - написал он.
Напомним, 29 октября Министерство обороны России заявило о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение ведомство объяснило якобы взрывами в Севастополе в тот день.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению», действие которого она решила приостановить после атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.
Об этом пишет «Бабель».
По его словам, это решение ставит под угрозу преодоление глобального продовольственного кризиса, спровоцированного войной.
— Решение России приостановить участие в соглашении по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного его войной против Украины. ЕС призывает РФ отменить свое решение, - написал он.
Напомним, 29 октября Министерство обороны России заявило о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение ведомство объяснило якобы взрывами в Севастополе в тот день.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.