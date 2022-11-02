После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.
Об этом он сказал интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.
– Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море, – сказал президент.
На уточнение журналиста, когда это произойдет, Владимир Зеленский ответил, что не зимой: Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее».
У Владимира Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.
- Я этого хочу. У нас будет наша победа, – ответил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что оккупированный Крым будет возвращен дипломатическим путем.
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После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.
Об этом он сказал интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.
– Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море, – сказал президент.
На уточнение журналиста, когда это произойдет, Владимир Зеленский ответил, что не зимой: Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее».
У Владимира Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.
- Я этого хочу. У нас будет наша победа, – ответил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что оккупированный Крым будет возвращен дипломатическим путем.