После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Об этом он сказал интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.

– Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море, – сказал президент.

На уточнение журналиста, когда это произойдет, Владимир Зеленский ответил, что не зимой: Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее».

У Владимира Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.

- Я этого хочу. У нас будет наша победа, – ответил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что оккупированный Крым будет возвращен дипломатическим путем.