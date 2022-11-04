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Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, сопровождающуюся ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов.
В частности, российская оккупационная администрация начала массовое принудительное перемещение жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или РФ.
Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму, отметили в МИД.
Там отметили также, что на фоне депортаций циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу.
Подобные действия России грубо нарушают международное право, говорится в сообщении.
По данным МИДа, депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.
«Задача Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда», – отметили в министерстве.
В МИД призвали международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение южан Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий.
Ранее сообщалось, что российские военные грабят как жильё жителей Херсона, так и предприятия захваченного города.
На территории Херсонской области российские оккупанты запретили местному населению пользоваться лодками, а детей из интернатов вывезли в оккупированный Крым.
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Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, сопровождающуюся ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов.
В частности, российская оккупационная администрация начала массовое принудительное перемещение жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или РФ.
Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму, отметили в МИД.
Там отметили также, что на фоне депортаций циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу.
Подобные действия России грубо нарушают международное право, говорится в сообщении.
По данным МИДа, депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.
«Задача Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда», – отметили в министерстве.
В МИД призвали международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение южан Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий.
Ранее сообщалось, что российские военные грабят как жильё жителей Херсона, так и предприятия захваченного города.
На территории Херсонской области российские оккупанты запретили местному населению пользоваться лодками, а детей из интернатов вывезли в оккупированный Крым.