Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, сопровождающуюся ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов.

В частности, российская оккупационная администрация начала массовое принудительное перемещение жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или РФ.

Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму, отметили в МИД.

Там отметили также, что на фоне депортаций циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу.

Подобные действия России грубо нарушают международное право, говорится в сообщении.

По данным МИДа, депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.

«Задача Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда», – отметили в министерстве.

В МИД призвали международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение южан Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что российские военные грабят как жильё жителей Херсона, так и предприятия захваченного города.

На территории Херсонской области российские оккупанты запретили местному населению пользоваться лодками, а детей из интернатов вывезли в оккупированный Крым.