По состоянию на 1 ноября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,2 миллиарда долларов. В октябре они выросли на 5,5%.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Увеличение международных резервов Украины произошло благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Нацбанком.

В целом в октябре динамику международных резервов определяли следующие факторы:

операции по управлению государственным долгом;

операции Национального банка на межбанковском валютном рынке;

переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяца текущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Ранее сообщалось, что международные валютные резервы Украины выросли до 25,4 млрд долларов благодаря поступлению помощи от иностранных партнеров.