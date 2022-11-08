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По состоянию на 1 ноября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,2 миллиарда долларов. В октябре они выросли на 5,5%.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Увеличение международных резервов Украины произошло благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Нацбанком.
В целом в октябре динамику международных резервов определяли следующие факторы:
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяца текущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Ранее сообщалось, что международные валютные резервы Украины выросли до 25,4 млрд долларов благодаря поступлению помощи от иностранных партнеров.
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По состоянию на 1 ноября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,2 миллиарда долларов. В октябре они выросли на 5,5%.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Увеличение международных резервов Украины произошло благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Нацбанком.
В целом в октябре динамику международных резервов определяли следующие факторы:
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяца текущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Ранее сообщалось, что международные валютные резервы Украины выросли до 25,4 млрд долларов благодаря поступлению помощи от иностранных партнеров.