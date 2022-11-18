Депутат Николаевского городского совета, член «бюджетной» комиссии Сергей Кантор предложил рассматривать проект бюджета города на 2023 год в редакции, предложенной мэром Александром Сенкевичем.

Свое предложение он озвучил во время заседания постоянной комиссии по экономической и инвестиционной политике, планированию, бюджету сегодня, 18 ноября, передает корреспондент «НикВести».

— Думаю сейчас не время делать то, что мы делали традиционно, накануне принятия бюджета, подробно его рассматривали по «бубочкам». Сегодня у нас война, и сегодня у нас задача — принять бюджет разумным способом, — сказал Сергей Кантор.

Свое предложение депутат объяснил тем, что проект будущего бюджета не сильно отличается от нынешнего, а также он разработан с учетом потребностей города в условиях войны, о которых городской голова знает лучше депутатов.

— Когда я посмотрел этот бюджет, то увидел, что он плюс-минус бюджет в этом году, когда мы даже не предполагали, что будет 24 февраля. Бюджет в 5 млрд принимали оптимистично, что город развивался и процветал. Сегодня у нас есть те же средства, есть несколько иная система координат финансовая. Мы сегодня город, который находится на передовой и поэтому я считаю, что сегодня мы должны совершить ряд предположений. Например, у нас есть глава Александр Федорович, который по своему усмотрению предложил видение бюджета на 2023 год в условиях военного времени. Я считаю, что бюджет нужно принимать таким, каким он (Александр Сенкевич, — прим.) его предложил и все. Думаю, они (должностные лица мэрии, — прим.) его проанализировали, у них сегодня есть информация, которой мы не имеем, — сказал Сергей Кантор.

Следует отметить, что предложение Сергея Кантора нашло поддержку и среди других членов комиссии, в частности, Александра Березы и Дмитрия Сичко.

Заседание комиссии по рассмотрению проекта бюджета еще продолжается. После того как депутаты рассмотрят его и внесут свои предложения, проект вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Однако, как отметил глава «бюджетной» комиссии Федор Панченко, членам комиссии придется еще раз собраться, чтобы поддержать бюджет в редакции, принятой исполкомом.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему в публичном доступе нет информации о ситуации с наполнением и использованием бюджета города. По его словам, в бюджете есть секретная составляющая, однако пообещал предоставить депутатам отчет.