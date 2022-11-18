Николаев может получить 311 млн грн государственной субвенции на развитие городской инфраструктуры. Если городской совет не успеет принять эту субвенцию до 25 ноября, город потеряет эти деньги.

Об этом говорилось сегодня, 18 ноября, во время заседания постоянной комиссии по экономической и инвестиционной политике, планированию, бюджету Николаевского городского совета, передает корреспондент «НикВести».

По вопросу распределения субвенции докладывал заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения Департамента ЖКХ Игорь Набатов.

Он пояснил, что 311 миллионов — это часть средств, которые Правительство Украины позаимствовало у Международного банка реконструкции и развития еще до войны. Они предоставляются в рамках программы Банка для развития городской инфраструктуры.

— Государство предоставляет субвецию городу, уже принято соответствующее постановление Кабинета министров №1279 от 15 ноября 2022 года. В рамках этого постановления необходимо срочное определение соответствующих коммунальных предприятий города, которые будут участвовать в проекте. Почему существует такая срочность? Само постановление предусматривает, что в течение 10 дней после его принятия есть не только определение коммунальных предприятий, но и осуществление действий этими КП, — рассказал Игорь Набатов.

Отметим, ближайшее заседание сессии Николаевского городского совета запланировано на 22 ноября.

Как сообщалось, депутат Николаевского городского совета, член «бюджетной» комиссии Сергей Кантор предложил рассматривать проект пчела города на 2023 год в редакции, предложенной мэром Александром Сенкевичем.