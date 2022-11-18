Сегодня, 18 ноября, председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, в составе делегации наблюдателей от мониторингового комитета Конгресса Совета Европы, работает в республике Словения, где проходят местные выборы.

Анна Замазеева отметила определенные аспекты важности участия Украины в этом избирательном процессе, сообщает пресс-служба облсовета.

— Я единственный представитель Украины в составе наблюдательной миссии Конгресса Совета Европы на локальных выборах! И для нашей страны очень важно понимать, что избирательный процесс у наших соседей-партнеров проходит открыто и демократично. Без давления со стороны тех, кто всегда пытается вмешиваться в выборы других стран. То есть, без давления РФ! Ведь ни для кого не секрет, что некоторые избранные высокопоставленные чиновники из европейских стран до сих пор не могут отказаться от близких политических отношений со страной-агрессором и поэтому очень важно, как именно пройдут выборы. Словения была частью Югославии и находилась под постоянным давлением советского союза, а затем и давлением России. Поэтому для будущей поддержки Украины очень важно, как пройдут эти выборы, ведь РФ и сегодня не отказалась от давления на «братские страны», - отметила председатель областного совета.

Анна Замазеева акцентировала, что если бы Украина не была представлена в этой наблюдательной миссии, то потеряла бы возможность на следующие три года участвовать в качестве наблюдателей на других выборах в других странах Европы. И все должны понимать, какие последствия это мало для Украины в то время, когда мы боремся за каждую поддержку в Европе.

Также Анна Замазеева отметила, что для украинцев очень важно, какое место занимает вопрос поддержки Украины в программах политических партий Словении.

— Имела возможность задать очень много вопросов как словенским коллегам, так и дипломатическим представителям других стран. «Неудобные вопросы», как мне показалось, не оставили безразличными многих. Ведь после них ко мне обратились почти все присутствующие делегаты и дипломаты из стран-партнеров и поинтересовались – довольна ли я, как представитель Украины, их ответами. Могу сказать – однозначно да! Вопрос поддержки Украины для всех номер один! В программах многих политических партий Словении оно занимает очень высокую позицию! Под номером 3-4 сразу после внутренних вопросов развития медицины, образования и стратегии развития страны! И это очень хорошо!, - отметила глава Николаевского областного совета.

Прессрелиз