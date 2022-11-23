Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу великой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины, а не продолжительный конфликт, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.

Об этом он сказал в интервью CNN .

По его словам, разные страны имели разные точки зрения накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что Германия считала, что «если это произойдет, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина упала», сославшись на «разные экономические причины».

— Я не мог этого поддержать, я думал, что это катастрофический взгляд на это. Но я могу понять почему они думали и чувствовали именно так. Германия быстро стремилась снизить свою зависимость от российской энергии после вторжения Москвы. Не сомневайтесь, что французы до последнего момента отрицали это, – сказал Борис Джонсон.

Также политик подверг критике первоначальную реакцию Италии и тогдашнего премьер-министра страны Марио Драги на угрозу войны, поскольку они заявили, что не смогут поддержать позицию Запада, учитывая их «большую зависимость» от российских энергоресурсов.

В то же время, он отметил, что после 24 февраля позиция Европы быстро изменилась, а Германия, Франция, Италия, другие страны, а также президент США Джо Байден увидели, что «выбора просто нет», а с российским диктатором Владимиром Путиным не удастся договориться: «Это ключевой момент. С этого времени ЕС блестяще справился в своем противостоянии России. После всех моих тревог я отдаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими».