В следующем году на мероприятия по организации территориальной обороны Николаева из городского бюджета планируют потратить 33,6 миллиона гривен.

Такую сумму заложили в бюджет города-2023, говорится в пояснительной записке к документу, пишут «НикВести».

«По бюджетной программе «Мероприятия и работы по территориальной обороне» на реализацию мероприятий городской комплексной Программы «Содействие оборонной и мобилизационной готовности города Николаева на 2021-2023 годы» в части мероприятий и работ по организации территориальной обороны (в том числе материально-техническое обеспечение подразделений территориальной обороны) запланированы расходы в сумме 33 миллиона 612 тысяч 394 гривны», — говорится в документе.

33 миллиона гривен на эти мероприятия получит исполнительный комитет Николаевского городского совета (из общего фонда – 21 миллион, специального – 12 миллионов). 612 тысяч 394 гривны выделят на них департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Напомним, весной под Николаевом бойцы территориальной обороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр», а также задержали самих оккупантов.

Также ранее рассказывали о героическом бое терробороны, полиции и местных жителях в Баштанке против колонны техники оккупантов.