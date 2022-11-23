В настоящее время «Укравтодор» занимается восстановлением разрушенных россиянами мостов через реку Ингулец на Снигиревщине, а гуманитарную помощь в некоторые населенные пункты пока переправляют на лодках.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишут «НикВести».

– Там, по памяти, шесть мостов. «Укравтодор» уже занимается восстановлением. Два моста мы планируем восстановить временным способом. Мост в Березнеговатом – вчера там был, сегодня должны закончить его восстановление. Мы понимаем эту проблему. В некоторые населенные пункты мы доставляем хлеб и гуманитарную помощь по лодкам. Будем восстанавливать. Ключевые мосты, думаю, восстановим через месяц. С каждым ситуация разная, – сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, в селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец, соединяющий регион с соседним.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки разрушены по меньшей мере 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.