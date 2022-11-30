Одесский городской совет во время заседания сессии 30 ноября поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Учредителям Одессы» в центре скульптуры Екатерины II и памятник Александру Суворову.

Об этом сообщила находящаяся на месте корреспондентка «Суспільного».

Мэр Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут переместить и памятник Екатерине II. А пока его передадут на временное хранение. Согласно поправке, внесенной в проект, памятник перенесут в музей.

Как сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II после онлайн-голосования одесситов.