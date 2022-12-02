Служба безопасности Украины производит обыски на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.
Как сообщили в СБУ, речь идет о:
— При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению, — заявили в СБУ.
Напомним, Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).
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Служба безопасности Украины производит обыски на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.
Как сообщили в СБУ, речь идет о:
— При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению, — заявили в СБУ.
Напомним, Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).