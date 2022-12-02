Служба безопасности Украины производит обыски на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Как сообщили в СБУ, речь идет о:

Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ МП в Закарпатье;

Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);

Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

— При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению, — заявили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).