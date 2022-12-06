В Николаеве с 7 декабря меняется график раздачи очищенной воды от КП «Николаевэлектротранс».
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Учитывая плановые отключения электроэнергии, троллейбус с очищенной водой будет начинать раздачу на локациях:
Трамвай с очищенной водой будет ежедневно работать по адресам:
Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Николаеве с 7 декабря меняется график раздачи очищенной воды от КП «Николаевэлектротранс».
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Учитывая плановые отключения электроэнергии, троллейбус с очищенной водой будет начинать раздачу на локациях:
Трамвай с очищенной водой будет ежедневно работать по адресам:
Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.