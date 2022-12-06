В Николаеве с 7 декабря меняется график раздачи очищенной воды от КП «Николаевэлектротранс».

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Учитывая плановые отключения электроэнергии, троллейбус с очищенной водой будет начинать раздачу на локациях:

ул. Куротная, 9/конечная остановка троллейбуса №2 – с 8:00

просп. Центральный/Шоссейная – с 11:30

просп. Мира/остановка Строителей по ходу на Площадь Победы – с 14:00 (кроме вторника)

Херсонское шоссе, остановка 2-я Ингульская – с 17:30 до 18:30.

Трамвай с очищенной водой будет ежедневно работать по адресам:

ул. Декабристов/Потемкинская – с 8:00

ул. Чкалова/6-я Слободская – с 11:00

Парк Народный сад: ул. Потемкинская/1-я Военная – с 14:00

ул. Кузнецкая/4-я Слободская – с 17:30

Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.