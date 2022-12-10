Блэкаут в Одессе, ж/д вокзал. Фото Алекс Василенко

ДТЭК в Одесской области сообщает, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишет, что могут быть до 2-3 месяцев.

Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети, Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА.

«Без света остаются Одесса и почти вся область. Ситуация в энергетике Одесской области остается сложной», – сообщает ДТЭК.

Между тем власти сообщают, что речь идет «не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца».

«Мы понимаем, насколько сложно столь долгое время находиться без электроснабжения. Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы можете временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать», - говорится в сообщении ОВА.

В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.