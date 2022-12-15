На 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенения, сильные порывы ветра, сообщает НЭК «Укрэнерго».

На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, с утра в некоторых областях они уже превышены и применены аварийные отключения.

Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуется следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке .

Ремонтные бригады «Укрэнерго» вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования.

Напомним, «Укрэнерго" получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.