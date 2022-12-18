«Миллион за 100 часов» – это самый масштабный в Украине ютуб марафон, в котором украинцы вместе со звездными гостями в течение 100 часов будут забирать 1 000 000 грн на нужды 28 отдельной механизированной бригады.

Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.

Старт марафона 21 декабря в 16:00 на канале Шиповник ШОУ - youtube.com/@shypshynashow

В течение всего стрима среди всех, кто пришлет донейт, будут разыграны подарки от партнеров марафона.

Также будет проведен аукцион, где можно будет купить боксерские перчатки с автографом украинского боксера Александра Усика.

За расписанием эфиров можно следить в телеграмм-канале марафона.

В марафоне примут участие: певица Алена Алена, певец Фоззи (Александр Сидоренко, ТНМК), Дева Монро, бизнесмен Андрей Онистрат, актер Александр Станкевич, комик Владимир Борисов, стендап комик Слава Бу, стендап комик Свят Марченко, стендап комик и юморист Василий Байдак, боксер Александр Гвоздик, гимнастка Влад Никольченко, журналист Олег Деренюга.

Кроме этого, во время марафона участники будут обсуждать проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы в своих городах, а также будущее Украины после победы.