Следующая сессия Николаевского горсовета рассмотрит Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.

Об этом шла речь на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 20 декабря, пишут «НикВести».

Как рассказал первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Набатов, согласно проекту, компенсировать планируется до 50% стоимости, но не более 30 тысяч гривен.

За основу в Николаевском горсовете приняли аналогичную программу, принятую во Львове.

Механизм выделения средств будет определен позже на заседании исполнительного комитета. За программу будут отвечать департамент ЖКХ и департамент энергоэффективности, последняя структура будет непосредственным исполнителем.

Подавать заявки планируется через управляющие компании и ОСМД, их будет рассматривать департамент энергоэффективности. Генераторы будут совместной собственностью совладельцев.

Объем финансирования программы будет определяться решением Николаевского городского совета по выделению средств из бюджета.

— Сейчас заключить, какое количество жителей фактически находится в городе Николаеве довольно сложно. Следовательно, сколько жилых домов примут участие в этом мероприятии, также, — отметил Игорь Набатов.

В программе речь идет о генераторах мощностью в 3 киловатт. Такие приборы не смогут удовлетворить все потребности жильцов, они будут предназначены для подкачки воды, обустройства места обогрева для жильцов дома, зарядки гаджетов.

Однако совладельцы многоквартирных домов могут приобрести как генератор на 3 киловатта за 60 тысяч гривен и получить компенсацию половины стоимости, так и более мощный прибор, например, за 200 тысяч и получить 30 тысяч гривен компенсации.

Вместе с тем, по предложению депутата Юрия Степанца, комиссия по ЖКХ рекомендовала расширить программу и включить в нее другие независимые устройства альтернативного питания. Это могут быть, например, мощные повербанки (3 кВт).

Ранее сообщалось, что жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.

Также в Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых устройств альтернативного питания.