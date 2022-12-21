Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская считает, что бюджет 2023 Николаева, который спрогнозировал городской совет, виртуальный, но ответственность за его исполнение — на исполнительной власти и городском голове Александре Сенкевичу.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала в интервью телеканалу НИС-ТВ.

Отвечая на вопрос ведущего, Татьяна Домбровская рассказала, что голосовала за принятие бюджета 2023 города Николаева. По ее словам, полную ответственность за бюджет города взяла на себя исполнительная власть, а потому депутаты поддержали мэра Александра Сенкевича.

— Мне кажется, что именно сегодня не время изучать и говорить, что там что-то не так или не то. Сегодня полную ответственность за бюджет взяла на себя исполнительная власть и городской голова. Я считаю, что в это тяжелое время мы все должны объединиться и именно сейчас довериться исполнительной власти и городскому голове. Я считаю, что этот бюджет виртуален. Дай бог, чтобы он был исполнен. Мы видим, что городские власти спрогнозировали поступления из НДФЛ в размере 3,9 миллиарда гривен, и 2,4 миллиарда налогов с выплат военным. Это было бы здорово, чтобы оно так работало, как оно написано, – сказала Татьяна Домбровская.

Она считает, что во время войны депутатам не следует критиковать работу исполнительной власти, однако городской совет должен проанализировать результаты работы, когда наступит мир.

— Поэтому мне хотелось бы, чтобы все понимали, почему никто сегодня не стал выступать и говорить, что «да нет, не надо там делать на образование», или «давайте будем рассматривать подробно программы, как мы это всегда делаем», какая программа почему столько денег, кто за это будет ответственный, кто руководит, какой департамент… У нас есть проблема в городе, у нас война. И то, что сегодня нет обстрелов – это очень классно, мы надеемся, что так дальше и будет. Поэтому мы все объединились, проголосовали за то, чтобы тот бюджет, который сегодня спрогнозировали исполнительная власть и городской голова, они взяли на себя ответственность — пусть так и будет, пусть они его реализуют. А только потом, когда уже будет мир — будем анализировать, было правильно или были ошибки. Когда будет мир, мы будем анализировать и контролировать, было это верно или нет, – сказала Татьяна Домбровская.

Как известно, 22 ноября депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий 2023 год.

На содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.