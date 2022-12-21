Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с РФ, удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные нужды.

Как передает Европейская правда, такое Байден сказал Зеленскому перед переговорами в Белом доме.

«Для нас честь быть на вашей стороне в жестокой войне Путина. 300 дней – трудно поверить, сколько мы в этом живем. Идет жестокое нападение на право Украины существовать как государство, нападение на невиновных украинцев без всяких причин, разве что запугивание», – заметил президент США.

Он осудил действия России по разрушению гражданской инфраструктуры и попытку использовать зиму как оружие, отметив, как сопротивление украинцев «продолжает вдохновлять мир».

«Американцы гордо поддерживают их, и демократы, и республиканцы, вместе с нашими союзниками в Европе, Японии и т.д., чтобы гарантировать, что у вас есть финансовая, гуманитарная и безопасность, в которой вы нуждаетесь. Мы сегодня об этом поговорим. И мы будем продолжать укреплять способность Украины обороняться, в частности, противовоздушную оборону, и именно поэтому мы предоставим Украине батарею ЗРК Patriot и научим ваши войска корректно ее использовать», – подчеркнул Байден.

«Вместе с партнерами мы будем заставлять Кремль платить цену за войну и будем поддерживать стремление Украины к справедливому миру. Господин президент, США поддерживают смелый народ Украины, поддерживают вас как величественного лидера», – добавил он.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. Ожидается, что после двусторонних переговоров он проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.