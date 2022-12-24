В Николаевской области Баштанский районный совет уволил подозреваемую в коллаборационизме заместитель председателя Татьяну Мезину за систематическое невыполнение служебных обязанностей. СБУ сообщила ей о подозрении еще в начале мая после того, как она помогала оккупантам склонить жителей Снигиревки к сотрудничеству и организовывать псевдореферендум.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований .

Решение было принято 21 декабря путем тайного голосования. «За» увольнение коллаборантки проголосовали все 22 присутствующих депутата. Сначала, как свидетельствует повестка дня, Татьяну Мезину планировали уволить за «прогулы без уважительных причин». Однако в ходе сессии изменили формулировку на «систематическое невыполнение должностных обязанностей».

Как сообщили в комментарии Центра представители депутатского корпуса, решением для увольнения не могли указать коллаборационизм, поскольку еще нет судебного решения – Татьяна Мезина и после побега из Николаева на оккупированную часть Херсонщины остается подозреваемой. Предыдущая попытка уволить помощницу оккупантов провалилась из-за нехватки голосов» две депутатки от партии «ОПЗЖ» воздержались.

Отмечается, что депутатского мандата Татьяну Мезину до сих пор не лишили, поскольку по закону «О статусе депутатов местных советов» для этого требуется обвинительное решение суда, прекращение гражданства Украины или отзыв избирателей. Внести предложение об отзыве депутата по народной инициативе могут либо местная организация политической партии, от которой избран депутат, либо избиратели соответствующего избирательного округа.

Как известно, заместитель председателя райсовета Татьяне Мезини объявили подозрение в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 УК Украины). По данным СБУ, Мезина продолжает находиться во временно оккупированной Снегиревке.

Также сообщалось, что российские кафиры собирались провести «референдум» в Снегиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ. Она заявила, что согласилась возглавить «Аппарат» оккупационных властей за деньги. За 2 с половиной месяца работы она получила зарплату в размере 115 тысяч рублей, что составляет около 71 тысяч гривен.