Городская елка, которую в конце 2017 года приобрели для проведения новогодних праздников в Николаеве за 2,8 миллиона гривен, уже амортизировалась.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «Апостроф TV» 26 декабря, пишут «НикВести».

Он объяснил, что именно поэтому в городе решили обустроить «елку несокрушимости» на месте памятника Святому Николаю, поскольку покупать новое праздничное дерево пока неуместно.

— Была идея установить новогоднюю елку на центральной площади, как мы делали это каждый год, но она уже амортизировалась за это время, и именно в этом году нужно было покупать новую. Поэтому мы с мэром решили, что сейчас не лучшее время, чтобы приобрести дорогостоящую елку и устанавливать на некоторое количество дней, - сказал Виталий Ким.

Как известно, в сентябре 2017 года управление по культуре и охране культурного наследия Николаевского городского совета по итогам торгов приобрело новую новогоднюю елку для Николаева. Бюджету города это стоило 2,8 миллиона гривен.

Напомним, в День святого Николая, 19 декабря 2022 года, горожане пришли в «елку несокрушимую», которую создали в Каштановом сквере на месте памятника покровителю города, и украсили ее своими игрушками.

Перед этим мэр Александр Сенкевич призвал людей приходить в сквер и украшать елку игрушками с пожеланиями. Первую такую игрушку повесил сам городской голова, написав на ней «Слава ВСУ!».