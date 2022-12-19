В День святого Николая, 19 декабря, горожане пришли к «елке несокрушимых», которую создали в Каштановом сквере на месте памятника покровителю города, и украсили ее своими игрушками.

Фотографиями елки и рождественских украшений поделился городской голова Александр Сенкевич.

Как сообщалось, вчера мэр призвал людей приходить в сквер и украшать елку игрушками с пожеланиями. Первую такую игрушку повесил сам городской голова, написав на ней «Слава ВСУ!».

Сегодня десятки горожан пришли со своими игрушками, на которых оставили пожелания. В основном это пожелания мира и победы, силы украинским воинам. Кто-то оставлял молитвы за ВСУ, кто-то открытки, а кто-то детские игрушки.