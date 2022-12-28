Опубликован проект постановления Рады, который внес президент Владимир Зеленский относительно расширения полномочий троих начальников военных администраций в Николаевской области.

Текст опубликован на сайте Верховной Рады.

Речь идет о начальнике Снигиревской городской военной администрации (Иван Кухта), Гороховской сельской (Радион Завадский) и Первомайской поселковой (Максим Каравай).

Первые две громады находятся в Баштанском районе, последняя – в Николаевском.

Согласно проекту постановления, начальники этих администраций получат полномочия глав, местных советов и исполкомов громад, то есть смогут принимать решения, относящиеся к компетенции перечисленных органов. Также они могут утверждать временную структуру исполнительных органов местных советов.

Кроме того, им будут подчиняться коммунальные предприятия, организации и учреждения этих громад.

Напомним, что эти военные администрации Владимир Зеленский создал в ноябре после освобождения части Николаевщины от оккупантов и назначил их председателей.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Совета проект постановления об осуществлении начальниками военных администраций населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».