Российские оккупанты украли зерно николаевского сельхозпредприятия «Нибулон» почти с 20 тысяч гектаров земли и отправили его на экспорт как российское.

Об этом сообщил гендиректор компании «Нибулон» Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net.

— Наши люди, которые там остались (в оккупации – прим.), сначала предоставляли нам информацию. Но у них проверяли телефоны, и они перестали это делать. Российская компания собрала наше зерно почти на 20 000 га земли, отправили на экспорт как российское зерно. Мы знаем, кто. Они все еще контролируют некоторые наши предприятия. Цинично, что даже Путин рассказывает о суперурожае в России. Но это не суперурожай и достижения – это они просто легализуют краденое зерно, – сказал он.

Гендиректор рассказал, что сейчас компания собирает информацию о нанесенном россиянами убытках и готовится к процессуальным действиям: «Через спутники можно получить данные даже задним числом. Грабящие россияне даже не понимают, насколько они отстали в технологиях».

Напомним, компания «Нибулон» на днях запустила зерновой терминал в Николаеве. Там уже ожидают деоккупацию Кинбурнской косы, что позволит запустить работу портов на юге.