Компания «Нибулон» на днях запустила зерновой терминал в Николаеве. Там уже ожидают деоккупацию Кинбурнской косы, что позволит запустить работу портов на юге.

Об этом сообщил гендиректор компании «Нибулон» Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net.

— Нет (не все зерновые терминалы компании сейчас работают, – прим.). Некоторые оказались на оккупированных территориях и некоторые на реках, которыми нет судоходства. Но из приятных новостей – мы вчера запустили терминал в Николаеве, – сообщил он.

Он также поделился, что надеются на освобождение Кинбурна, поскольку это позволит присоединить порт в Николаеве к зерновому соглашению.

— Кинбурнская коса еще подконтрольна россиянам. Поэтому у нас нет судоходства, Николаев, Херсон, реки – не работают. Инвестиции, которые мы производили последние 20 лет, – не работают. Будем надеяться, что ВСУ освободят Кинбурнскую косу. 30-35% экспорта зерна проходило через Николаевские терминалы, их – 16. Это увеличит конкурентность и снизит цену перевалки, – сказал Андрей Вадатурский.

Гендиректор также напомнил, что возле Очакова российские военные обстреляли буксир компании – тогда погибли три работника «Нибулона». Андрей Вадатурский пообещал, что заботится о семьях погибших.

— Россияне обстреливали наш буксир. Обстреливаемый противотанковыми ракетами частный не военный флот, он не может дать отпор. Никто не возьмет на себя ответственность, если россияне будут делать такие вещи. У нас три человека погибли на этом буксире. Это моя личная ответственность перед их детьми. Я считаю, что у меня дополнительно есть пятеро детей, о которых будем заботиться – это дети погибших. Мы найдем людей, которые это сделали, – сказал он.

Напомним, «Нибулон» планирует осваивать рынок водных перевозок по Дунаю, поскольку активное использование собственного флота на реках Южный Буг и Днепр пока невозможно.