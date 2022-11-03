Баржа компании «Нибулон», фото с сайта компании

Из-за российской атаки на гражданские буксиры и баржи компании «Нибулон» с зерном вблизи Очакова Николаевской области в понедельник погибли по меньшей мере двое ее сотрудников.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 3 ноября.

— Я уважаю память замечательных работников «Нибулона», погибших на рабочем месте. Они были невиновными гражданскими лицами, делавшими любимое дело. Их убийства являются военным преступлением и нарушением правил ведения войны, а виновники должны быть привлечены к ответственности. Мучительно от мнения, что дети теперь остались без родителей, - сказал генеральный директор компании Андрей Вадатурский.

Он отметил, что «Нибулон» делает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Отмечается, что погибшими 40-летний Сергей Скрипачев и 28-летний Сергей Парафило. Кроме того, еще один сотрудник до сих пор не найден - это 39-летний Александр Ткач.

31 октября Оперативное командование «Юг» сообщило, что российские оккупанты ударили по двум портовым гражданским буксирам, которые транспортировали зерно возле Очакова. Два члена экипажей погибли, один из ранений спасен, судьба еще одного – неизвестна.

Напомним, в Херсонской области российские войска забрали 13 судов николаевской компании «Грейн-Трансшипмент» и используют их для строительства понтонных переправ, необходимых для опрокидывания техники.