По данным The New York Times, российские оккупанты постоянно перемещают иранские беспилотники и их пусковые установки, потому что знают, что на них охотятся ВСУ.

Об этом информирует ЛИГА.

— Похоже, что Иран отправляет беспилотники российским войскам на грузовых самолетах обычно по маршрутам, которые оставляют мало возможностей для их перехвата, – говорится в статье.

Украинским военным приходится искать возможность атаковать «шахиды» на земле, что, по информации NYT, является непростой задачей.

По словам американских и британских чиновников, еще чуть больше месяца назад беспилотники в основном базировались в Крыму. Впоследствии они исчезли на несколько дней и снова появились на временно оккупированной части Запорожской области.

Как пишет NYT, передвижение иранских дронов отслеживают американские и украинские военные разведчики.

— Но беспилотники очень мобильны, их системы запуска установлены на грузовиках, а россияне знают, что за ними охотятся, поэтому они перемещают их в более безопасные места. Это усложняет их отслеживание и нанесение ударов, – говорится в статье.

Американцы помогают украинским военным обнаруживать места, где готовятся к запуску иранские дроны – россияне их постоянно меняют, используя площадки от футбольных полей до стоянок.

Напомним, ужин в среду, 28 декабря, над Николаевской областью сбит часть иранских «шахидов» , которые оккупанты запустили на север в сторону Умани.