На деоккупированной части Николаевщины открыли движение по четвертой временной переправе.

Об этом сообщили в «Укравтодоре».

На дорогах государственного значения в деоккупированных частях Херсонской и Николаевской областей уже функционируют 8 временных переправ и объездов уничтоженных войной мостов.

— Накануне транспорт поехал по новой переправе в Николаевской области по пути в Снигиревку. Кроме нее в области работают еще три. Еще одна переправа – в работе, – говорится в сообщении.

В Херсонской области транспорт может проехать по 4 временным сооружениям: 1 переправа, объезды мостов и железный мост. Всего на деоккупированной части области разрушены 8 мостов.

Продвигается также уборка дорог Херсонщины, 254,3 километра дорог расчищено, из которых 16,3 – улицы населенных пунктов и местная сеть.

— Аварийные работы проводили на 2 «дорогах жизни» области: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Т-22-07 /Т-04-03/ - Высокополье – Большая Александровка – Берислав. Чтобы восстановить безопасный проезд, устраивали дорожное покрытие, ликвидировали выбоины и укрепляли основу автодороги – добавили там.

Напомним, дорожники обустроили уже второй объезд разрушенного моста на трассе М-14 между Херсоном и Николаевом.