Дорожники обустроили второй объезд разрушенного моста на трассе М-14 между Херсоном и Николаевом.

Как сообщили в Укравтодоре, объезд заасфальтировали и нанесли разметку.

К работам были привлечены 25 человек и 17 единиц спецтехники.

— Благодаря обустройству двух объездов разрушенного моста, сможем равномерно распределить транспортный поток между Херсоном и Николаевом. Сейчас автодорога М-14 является самой большой «дорогой жизни» Юга. На нем выполняем ямочный ремонт и благоустройство, – добавили в «Укравтодоре».

В общей сложности с момента деоккупации правобережья Херсонщины удалось открыть движение 4 временными переправами.

Также дорожники продолжают расчищать государственные дороги Херсона и помогать коммунальщикам на улицах населенных пунктов после оккупации. На основных транспортных коридорах правобережья убрали уже более 250 километров (из которых 16,3 км – коммунальные и местные дороги).

Напомним, в начале декабря сообщалось, что дорожные службы приступили к восстановлению моста на участке трассы М-14 между Николаевом и Херсоном, который был полностью разрушен во время боевых действий.