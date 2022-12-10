«Дорожные службы приступили к восстановлению моста на участке трассы М-14 между Николаевом и Херсоном, который был полностью разрушен во время боевых действий.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Мост был полностью разрушен из-за боевых действий. Путепровод уже обследовали специалисты, начинаются работы по восстановлению. Дорожники уверяют, что справятся за несколько месяцев, - поддержал Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что сейчас у моста обустроены объезды, потому что это дорогая жизнь» для Херсона, через которую осуществляется эвакуация, перевозка и логистика для бизнеса, а также завозится гуманитарная помощь.