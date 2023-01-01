Зеленский и Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый официальный телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху накануне голосования в Генеральной ассамблее ООН 30 декабря так называемой «антиизраильской резолюции».

О чем пытались договориться лидеры Украины и Израиля, пишет американское издание Axios.

Американские журналисты утверждают, что Бениамин Нетаньяху просил Владимира Зеленского, чтобы Украина дала голос «против», или хотя бы «воздержалась» во время рассмотрения Резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая предусматривает обращение в Международный суд ООН в Гааге по поводу установления юридических последствий оккупации палестинских территорий Израилем.. Ранее Украина поддержала данную резолюцию, когда она рассматривалась на комитете.

Во время разговора с Бениамином Нетаньяху украинский президент сказал, что готов изменить позицию в ООН, если новое израильское правительство изменит свою политику и предоставит Украине систему обороны от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников иранского производства.

Об этом израильский премьер ничего не пообещал, но выразил готовность «продолжать обсуждение в будущем».

В ответ на это Владимир Зеленский вместо голосования «против» или «удержаться» дал команду представителю Украины в ООН не приходить на голосование.

Таким образом, Украина, не получив желаемого, все же предоставила шанс будущим отношениям с Бениамином Нетаньяху.