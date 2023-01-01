Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.

Об этом, как сообщает Европейская правда, он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас у Украины преимущество на поле боя и напомнил, что это длится уже достаточно долго. Однако он считает, что Украина еще не ощутила все последствия так называемой «долевой мобилизации», проходившей в РФ осенью.

— Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие сейчас проходят обучение, — заявил генсек.

Имеющиеся данные, по мнению Секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что Россия «готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление», подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западного мира, в том числе поставок оружия. Также доноры Украины должны быть готовы к тому, что эта поддержка будет длиться долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.