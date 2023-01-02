В Украине зафиксирован резкий рост числа новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом заявил иммунолог, детский инфекционист, глава Национальной группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, сообщает Общественное .

— Ситуация угрожающая. Мы не знаем реальную ситуацию. Мы руководствуемся официальными данными – это точно. В неделю умирает от 50 до 70 человек от подтвержденного COVID-19, – отметил он.

Федор Лапий добавил, что из этих 50-70 умерших 90% - люди старше 60 лет.

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий также рассказал о резком росте количества больных коронавирусом.

— У нас есть резкий рост числа заболевших COVID-19. Если сравнивать позапрошлую неделю и прошлую неделю – это прирост 3 000 человек, заболевших коронавирусом, – сказал Михаил Радуцкий.

При этом увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом, но резко снизился темп вакцинации.

— На прошлой неделе – всего 47 тысяч вакцинированных людей. При том, что вакцина есть в наличии. Сегодня на складах Украины – около 8 млн доз вакцины. Это вакцина, адаптированная к штамму Омикрон, который сегодня бурлит в Европе и Азии, – добавил Михаил Радуцкий.

С одной стороны, увеличивается количество заболевших в мире, с другой стороны, Омикрон – это тот штамм, который уже понятен.

— Поэтому сегодня у нас есть значительное снижение количества тяжелых состояний заболевания COVID-19 и относительно небольшой процент летальных исходов, которые мы сегодня фиксируем. Больше всего у людей после 60 лет и у людей с хроническими заболеваниями, – объяснил он.

Напомним, с наступлением осени в 2022 году в Николаеве и области фиксировали рост заболеваемости коронавирусом.