С наступлением осени в городе и Николаевской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю в городе COVID-19 заболели 164 человека. До этого коронавирусную инфекцию фиксировали у 38-50 николаевцев в неделю.

Об этом в эфире «Украинского радио: Николаев« рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

По словам Ирины Шамрай, по состоянию на 11 октября на стационаре находится 39 больных COVID-19, имеющих тяжелое течение. На кислородном обеспечении находится половина пациентов, другие – на стационаре, поскольку имеют тяжелую сопутствующую патологию, которая требует круглосуточного наблюдения.

— К осени фиксировали 38-50 случаев заболевания в неделю, то есть это ожидаемо в осенне-зимний период, что заболеваемость начала повышаться. Людей с тяжелым течением меньше. Это происходит, потому что много уже было проведено прививок, – говорит Ирина Шамрай.

В последние две недели по состоянию на 12 октября в Николаеве зафиксированы два смертельных случая. По словам Ирины Шамрай, умерли две женщины, одна – в возрасте 87 лет, другая – в возрасте 71 года, обе они были непривиты.

—На стационарном лечении находится одна беременная на 30 неделе. У нее легкое течение заболевания и она двукратно привита от COVID-19. Дети болеют, но детей у нас мало потому, что мало их находится в самом городе. На десятое октября было двое детей из COVID-19, которых уже выписали, — рассказала Ирина Шамрай.

Вакцинированные переносят заболевание достаточно легко, отмечает Шамрай.

— Омикрон имеет более легкий ход, чем предыдущие штаммы вирусов, а у привитых людей вообще протекает легко. По состоянию на 11 октября привито второй дозой было 2488 граждан, то есть более 50 процентов, проживающих в городе сначала вакцинальной кампании. Первую бустерную дозу получили 31 577 человек, — говорит начальница управления здравоохранения горсовета.

Ирина Шамрай добавляет, что по состоянию на 12 октября в городе работает двенадцать центров и пунктов вакцинации. Также она отметила, что вся вакцина есть в наличии: CoronaVac, Phizer, Johnson. Но вакцина Johnson используется только для первой прививки, потому что она делается однократно. Всего в наличии по городу Николаеву 3452 дозы вакцины.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в городе регистрируют ежедневно 200-300 больных.