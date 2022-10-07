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В Николаеве ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день в городе регистрируют 200-300 больных.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях. По его словам, количество заболевших растет.
Также Александр Сенкевич призвал николаевцев вакцинироваться, ведь это значительно укрепляет иммунитет.
— Если вы не делали бустерную дозу против коронавируса, сделайте ее. Берегите свое здоровье. Вакцины есть. Приходите в центры вакцинации, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее мэр отметил, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, потому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.
Также Александр Сенкевич сообщил, что из-за порывов на водопроводной сети Николаев теряет около половины воды.
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В Николаеве ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день в городе регистрируют 200-300 больных.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях. По его словам, количество заболевших растет.
Также Александр Сенкевич призвал николаевцев вакцинироваться, ведь это значительно укрепляет иммунитет.
— Если вы не делали бустерную дозу против коронавируса, сделайте ее. Берегите свое здоровье. Вакцины есть. Приходите в центры вакцинации, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее мэр отметил, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, потому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.
Также Александр Сенкевич сообщил, что из-за порывов на водопроводной сети Николаев теряет около половины воды.