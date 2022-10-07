В Николаеве ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день в городе регистрируют 200-300 больных.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях. По его словам, количество заболевших растет.

Также Александр Сенкевич призвал николаевцев вакцинироваться, ведь это значительно укрепляет иммунитет.

— Если вы не делали бустерную дозу против коронавируса, сделайте ее. Берегите свое здоровье. Вакцины есть. Приходите в центры вакцинации, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее мэр отметил, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, потому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.

Также Александр Сенкевич сообщил, что из-за порывов на водопроводной сети Николаев теряет около половины воды.