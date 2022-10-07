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Из-за порывов на водопроводной сети Николаев теряет около половины воды. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время своего прямого эфира в социальных сетях 6 октября.
— В каждом районе у нас есть масштабные утечки воды. Из-за них больше воды утекает в землю или на асфальт, чем поставляется нашим домам. Я скажу сейчас ужасную цифру, у нас более 50% уходит расхода воды. То есть сегодня мы поставляем вам 50%, а еще 50% течет через порывы, - сказал Александр Сенкевич.
Он сообщил, что на прошлой неделе Николаев посетила заместитель министра ЖКХ, с которой городские власти поработали. Итак, Николаеву выделяют большое количество денег на трубы. Кроме того, планируется выделение средств в следующем году через государственный бюджет на замену труб водопроводной сети.
Напомним, в Николаеве из-за аварии на водопроводной сети прекращены поставки воды до вечера 7 октября.
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Из-за порывов на водопроводной сети Николаев теряет около половины воды. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время своего прямого эфира в социальных сетях 6 октября.
— В каждом районе у нас есть масштабные утечки воды. Из-за них больше воды утекает в землю или на асфальт, чем поставляется нашим домам. Я скажу сейчас ужасную цифру, у нас более 50% уходит расхода воды. То есть сегодня мы поставляем вам 50%, а еще 50% течет через порывы, - сказал Александр Сенкевич.
Он сообщил, что на прошлой неделе Николаев посетила заместитель министра ЖКХ, с которой городские власти поработали. Итак, Николаеву выделяют большое количество денег на трубы. Кроме того, планируется выделение средств в следующем году через государственный бюджет на замену труб водопроводной сети.
Напомним, в Николаеве из-за аварии на водопроводной сети прекращены поставки воды до вечера 7 октября.