Из-за порывов на водопроводной сети Николаев теряет около половины воды. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время своего прямого эфира в социальных сетях 6 октября.

— В каждом районе у нас есть масштабные утечки воды. Из-за них больше воды утекает в землю или на асфальт, чем поставляется нашим домам. Я скажу сейчас ужасную цифру, у нас более 50% уходит расхода воды. То есть сегодня мы поставляем вам 50%, а еще 50% течет через порывы, - сказал Александр Сенкевич.

Он сообщил, что на прошлой неделе Николаев посетила заместитель министра ЖКХ, с которой городские власти поработали. Итак, Николаеву выделяют большое количество денег на трубы. Кроме того, планируется выделение средств в следующем году через государственный бюджет на замену труб водопроводной сети.

Напомним, в Николаеве из-за аварии на водопроводной сети прекращены поставки воды до вечера 7 октября.