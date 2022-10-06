В Николаеве из-за аварии полностью прекращена подача водоснабжения, обещают возобновить завтра вечером.
Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».
«К сожалению до 20 часов 7 октября, вода в город поставляться не будет. Из-за аварии на водопроводной сети мы вынуждены остановить работу всех производственных подразделений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригады предприятия приложат максимум усилий, чтобы сделать ремонт как можно скорее.
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В Николаеве из-за аварии полностью прекращена подача водоснабжения, обещают возобновить завтра вечером.
Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».
«К сожалению до 20 часов 7 октября, вода в город поставляться не будет. Из-за аварии на водопроводной сети мы вынуждены остановить работу всех производственных подразделений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригады предприятия приложат максимум усилий, чтобы сделать ремонт как можно скорее.