В Николаеве из-за аварии полностью прекращена подача водоснабжения, обещают возобновить завтра вечером.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

«К сожалению до 20 часов 7 октября, вода в город поставляться не будет. Из-за аварии на водопроводной сети мы вынуждены остановить работу всех производственных подразделений», - говорится в сообщении.