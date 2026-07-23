У Новобузькій громаді створять сектор опіки: на обліку вже 96 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

У Новобузькій громаді майже вп’ятеро побільшало дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Фото: ілюстраційне, архів МикВісті

У Новобузькій громаді планують створити сектор опіки та піклування у структурі служби у справах дітей та збільшити її штат. Необхідність цього пояснюють новими вимогами Кабінету Міністрів, а також тим, що за останні п'ять років кількість дітей у складних життєвих обставинах зросла з 20 до 96.

Про це під час засідання бюджетної комісії Новобузької міської ради 22 липня повідомила начальниця Служби у справах дітей Вікторія Захарчук, пишуть «МикВісті».

За її словами, у 2021 році на обліку служби перебували 20 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі їх уже 96, що суттєво збільшило навантаження на працівників.

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— На жаль, збільшується кількість дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Якщо у 2021 році їх було 20, то зараз на обліку перебувають 96 дітей. Тому більше уваги приділяється саме цим дітям, — сказала Вікторія Захарчук.

Вона зазначила, що через зростання навантаження працівники служби змушені менше часу приділяти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які вже виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу чи під опікою.

Саме тому у структурі Служби у справах дітей планують створити сектор опіки та піклування та запровадити додаткову штатну одиницю.

За словами начальниці служби, новий сектор займатиметься питаннями усиновлення, оформлення опіки та піклування, влаштування дітей до сімейних форм виховання, контролем за умовами їхнього проживання, а також підготовкою висновків для виконавчих органів і судів.

Необхідність таких змін також пов'язана з новими вимогами Кабінету Міністрів, які передбачають обов'язкове створення секторів опіки та піклування у службах у справах дітей громад.

За словами Вікторії Захарчук, сьогодні у Новобузькій громаді працюють три дитячі будинки сімейного типу, три прийомні сім'ї та три патронатні родини. Створення нового сектору має посилити підтримку таких сімей і сприяти тому, щоб діти, які залишилися без батьківського піклування, насамперед виховувалися у сімейному середовищі, а не в інтернатних закладах.

За підсумками обговорення бюджетна комісія підтримала винесення питання про зміни до структури Служби у справах дітей на розгляд чергової сесії міської ради.

Нагадаємо, що станом на лютий 2026 року на обліку служби у справах дітей Миколаївської міської ради перебувають 837 дітей. З них 574 — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку.

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