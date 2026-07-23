 У «Серці міста» у Миколаєві оновили лавки після травмування там дитини

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Головна Новини Самоврядування 15:10, 23 липня, 2026

У «Серці міста» у Миколаєві оновили лавки після травмування там дитини

У «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВістіУ «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВісті

На спортивному майданчику у «Серці міста» оновили лавки. Це сталося після того, які дитина розсікла ногу об металевий кут на одній з лавок.

Про це повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, жителька Миколаєва повідомила, що її донька розсікла ногу об металевий кут на лавці на спортмайданчику у «Серці міста» — рану довелося зашивати у лікарні. Жінка звернула увагу, що на інших лавках також є небезпечні елементи.

Станом на 15 липня лавки на спортивному майданчику мали пошкоджені дошки, через що відкрилися і гострі металеві кути.

Лавки на спортмайданчику у «Серці міста» станом на 15 липня. Фото: МикВістіЛавки на спортмайданчику у «Серці міста» станом на 15 липня. Фото: МикВісті
Лавки на спортмайданчику у «Серці міста» станом на 15 липня. Фото: МикВістіЛавки на спортмайданчику у «Серці міста» станом на 15 липня. Фото: МикВісті
Лавки на спортмайданчику у «Серці міста» станом на 15 липня. Фото: МикВістіЛавки на спортмайданчику у «Серці міста» станом на 15 липня. Фото: МикВісті

Після цього випадку у КП «ДЄЗ Пілот» прокоментували «МикВісті», що провели ремонт й інших лавок на майданчику, щоб уникнути подібних випадків з травмуванням. На сьогодні на лавках відновили дошки та пофарбували їх.

У «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВістіУ «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВісті
У «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВістіУ «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВісті
У «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВістіУ «Серці міста» оновили лавки на спортмайданчику. Фото: МикВісті

Оновити мають ще одну лавку на майданчику.

На спортмайданчику мають оновити ще одну лавку. Фото: МикВістіНа спортмайданчику мають оновити ще одну лавку. Фото: МикВісті
На спортмайданчику мають оновити ще одну лавку. Фото: МикВістіНа спортмайданчику мають оновити ще одну лавку. Фото: МикВісті
На спортмайданчику мають оновити ще одну лавку. Фото: МикВістіНа спортмайданчику мають оновити ще одну лавку. Фото: МикВісті

Також у КП «Миколаївські парки», яке займається утриманням «Серця міста», на запит «МикВісті» повідомили, що станом на липень замінили та пофарбували брус на 86 лавках вздовж пішохідних доріжок та фонтану.

Лавки у «Серці міста». Фото: МикВістіЛавки у «Серці міста». Фото: МикВісті

Нагадаємо, у лютому у «Серці міста» в Миколаєві після морозів просів ґрунт, а місцями пошкодилась тротуарна плитка.

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов пояснював, що ця ділянка розташована над водогоном. За його словами, будівництво об’єкта здійснювалося на замовлення департаменту архітектури ОВА. Міська рада передала функції замовника щодо низки водогонів, зокрема й цього, обласному департаменту.

У лютому «Миколаївводоканал» повідомляв, що цей водогін досі не введений в експлуатацію і не переданий на баланс підприємства, тому не використовується для водопостачання. Попередньо припускали, що просідання ґрунту могло статися через підтіканням водогону під землею.

Згодом демонтували частину покриття. Ділянку огородили сигнальною стрічкою, а територію засипали піском для підготовки основи під нове укладання.

Проте у березні зупинили ремонт, де раніше просів ґрунт. За цей час ситуація лише погіршилась — провалля стало більшим. Наразі територія досі не відновлена.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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