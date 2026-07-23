 ЮНЕСКО внесла Таврійський Херсонес у Криму до списку об'єктів під загрозою

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Головна Новини Суспільство 19:25, 23 липня, 2026

ЮНЕСКО внесла Таврійський Херсонес у Криму до списку об'єктів під загрозою

«Херсонес Таврійський», фото: krymsos.com«Херсонес Таврійський», фото: krymsos.com

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії ухвалив рішення внести об'єкт «Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хора» до Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, пам'ятка, розташована в тимчасово окупованому Криму, зазнає пошкоджень та руйнувань з боку російської окупаційної влади.

Ухвалене рішення також містить заклик до міжнародної спільноти посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей, вивезених із території окупованого півострова.

Нагадаємо, що у новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу включили музей-заповідник «Херсонес Таврійський», розташований у тимчасово окупованому Севастополі.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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