ЮНЕСКО внесла Таврійський Херсонес у Криму до списку об'єктів під загрозою

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії ухвалив рішення внести об'єкт «Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хора» до Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, пам'ятка, розташована в тимчасово окупованому Криму, зазнає пошкоджень та руйнувань з боку російської окупаційної влади.

Ухвалене рішення також містить заклик до міжнародної спільноти посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей, вивезених із території окупованого півострова.

Нагадаємо, що у новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу включили музей-заповідник «Херсонес Таврійський», розташований у тимчасово окупованому Севастополі.