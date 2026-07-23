У Ковалівці на Миколаївщині збирають 300 тонн вишні з саду на 90 тис. дерев
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
У селі Ковалівка на Миколаївщині в господарстві аграрія Максима Колосова за поточний сезон очікують зібрати близько 300 тонн вишні.
Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».
Зараз у саду площею 12 гектарів росте приблизно 90 тисяч дерев 10 різних сортів, серед яких найурожайнішим є польський сорт «Лутовка».
Збір урожаю триває з 20 червня до 1 серпня. Основну частину ягід збирають комбайном, продуктивність якого становить до 18 тонн на день. Зібрану вишню транспортують до Черкас для видалення кісточок і заморожування.
Максим Колосов займається вирощуванням вишні в регіоні з 2016 року, а перші дерева на цій ділянці висадив у 2018 році.
До 2028 року фермер планує запустити власне підприємство з переробки ягід під Миколаєвом на раніше придбаній ділянці.
Варто нагадати, що у Миколаївській області фермерське подружжя з Очакова зібрало врожай гранатів.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.