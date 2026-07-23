 У Ковалівці на Миколаївщині збирають 300 тонн вишні з саду на 90 тис. дерев

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Головна Новини Суспільство 12:44, 23 липня, 2026

У Ковалівці на Миколаївщині збирають 300 тонн вишні з саду на 90 тис. дерев

Вирощування та збір вишні на Миколаївщині. Фото Суспільне МиколаївВирощування та збір вишні на Миколаївщині. Фото Суспільне Миколаїв

У селі Ковалівка на Миколаївщині в господарстві аграрія Максима Колосова за поточний сезон очікують зібрати близько 300 тонн вишні.

Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Зараз у саду площею 12 гектарів росте приблизно 90 тисяч дерев 10 різних сортів, серед яких найурожайнішим є польський сорт «Лутовка».

Збір урожаю триває з 20 червня до 1 серпня. Основну частину ягід збирають комбайном, продуктивність якого становить до 18 тонн на день. Зібрану вишню транспортують до Черкас для видалення кісточок і заморожування.

Вирощування та збір вишні на Миколаївщині. Фото Суспільне МиколаївВирощування та збір вишні на Миколаївщині. Фото Суспільне Миколаїв

Максим Колосов займається вирощуванням вишні в регіоні з 2016 року, а перші дерева на цій ділянці висадив у 2018 році.

До 2028 року фермер планує запустити власне підприємство з переробки ягід під Миколаєвом на раніше придбаній ділянці.

Вирощування та збір вишні на Миколаївщині. Фото Суспільне МиколаївВирощування та збір вишні на Миколаївщині. Фото Суспільне Миколаїв

Варто нагадати, що у Миколаївській області фермерське подружжя з Очакова зібрало врожай гранатів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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