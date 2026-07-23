Менше поливу, більше біорізноманіття, — депутатка Ряжських закликала створити у Миколаєві «кліматичні газони»

У Миколаєві запропонували впроваджувати «кліматичні газони» замість традиційних. Фото: архів МикВісті

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська Солідарність» Алла Ряжських запропонувала створювати у Миколаєві кліматичні газони — ділянки з польовими травами та квітами, які потребують менше поливу й догляду, а також сприяють збереженню біорізноманіття.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «МАРТ».

За словами Алли Ряжських, ідею таких газонів вона разом із фахівцями обговорювала з КП «Миколаївські парки» ще у 2023 році. До розробки концепції також пропонували залучити фахівців Миколаївського національного аграрного університету, де працює факультет садово-паркового господарства.

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Вона наголосила, що традиційні газони, які потребують постійного косіння та поливу, є дорогими в утриманні й погано пристосовані до кліматичних умов півдня України.

— Це дорого. Це неможливо в наших кліматичних умовах. Це потребує великої кількості води, великої кількості пального. А кліматичні газони — це альтернатива, — сказала вона.

На її думку, такі насадження допоможуть економити воду, зменшити кількість пилу в місті, скоротити витрати на пальне для косіння та підтримати комах-запилювачів.

Також депутатка зазначила, що за правильно підібраного складу рослин такі газони можуть витісняти бур’яни, зокрема амброзію.

— Якщо правильно підібраний склад трав і польових квітів, вони витісняють бур’яни, амброзію та інші небажані рослини, — зазначила Алла Ряжських.

За словами Алли Ряжських, окремі приклади таких насаджень у Миколаєві вже є, а міські комунальні служби можуть скористатися досвідом науковців та фахівців із благоустрою для реалізації пілотних проєктів.

На думку депутатки, почати можна з окремих ділянок у міських парках, не висаджуючи такі газони біля пішохідних доріжок.

— Не робіть це біля доріжок, зробіть це в парках. Якщо підходити до цього з розумом і естетикою, це буде красиво, збереже воду, пальне і біорізноманіття, — сказала вона.

Нагадаємо, на вулиці 3-й Слобідській у Миколаєві учасники гуртка «Юні екологи» разом із фахівцями Миколаївської філії Національного екологічного центру України створили експериментальну ділянку з багаторічним різнотрав'ям. Там висадили степові рослини, волошки та фацелію, щоб перевірити, які види найкраще витримують спеку, посуху та міські умови без регулярного поливу. Автори проєкту досліджують, чи можуть такі насадження стати альтернативою традиційним газонам у місті.

Школярі тестують багаторічний газон зі степових рослин у центрі Миколаєва. Фото: Інна Тимченко Школярі тестують багаторічний газон зі степових рослин у центрі Миколаєва. Фото: Інна Тимченко

Ідея з різнотрав’ям не нова для Європи. У багатьох містах частину звичайних газонів замінюють так званими міськими луками — ділянками, де траву косять значно рідше або не косять зовсім. Такі зони допомагають підтримувати біорізноманіття, краще переносять посуху та створюють середовище для бджіл, метеликів та інших комах.

Раніше, директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай повідомив, що у сквері «Серце міста» не планують висаджувати нові квіти на місці, де навесні цвіли тюльпани. Водночас раніше повідомлялося, що «Миколаївські парки» планують вирощувати квіти у власних теплицях і згодом висаджувати їх на міських клумбах. Таку ідею перейняли з досвіду інших міст, зокрема Кременчука.