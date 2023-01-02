Российский так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, вероятно, перестал чувствовать себя в безопасности. Он начал вывозить имущество и детей за границу.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как пишет пресс-служба, гауляйтер вывез свое имущество, собак и кошек на Кипр. Также за границу были отправлены и дети.

— Похоже, что московские муртады не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что «Россия здесь навсегда», — пишет ЦНС.

Отмечается, что на ВТО продолжается мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят как можно дальше.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.