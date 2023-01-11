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За последние 1,5 месяца в Николаев вернулись ориентировочно 50-70 тысяч человек.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишут «НикВести».

— Позже будем точно знать по показателям использования воды, электроэнергии и вывоза мусора. Но по состоянию на сейчас примерно 50-70 тысяч человек вернулись за полтора месяца, – отметил Виталий Ким.

Он также добавил, что власти работают над вопросом открытия заведений культурного досуга в Николаеве.

— Сейчас работаем над тем, чтобы открывать театры, кинотеатры, музеи – в общем, все объекты, которые могут помочь нашим гражданам. Люди возвращаются в город, возвращаются в мирную жизнь, поэтому будем постепенно включать в этот список и восстанавливать все, – сказал Виталий Ким.

Напомним, жителей частных домов, которые возвращаются в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.