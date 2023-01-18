Виталий Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал мировое сообщество предоставить Украине оружие и амуницию для того, чтобы освободить всю территорию страны.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Отмечается, что Ким принял участие в режиме онлайн в дискуссионной панели об освободившихся территориях проекта Ukraine is You. Там он призвал мировое сообщество предоставить Украине оружие и амуницию, чтобы украинцы могли освободить от российских захватчиков всю территорию страны.

Он также продемонстрировал собравшимся видео с последствиями российской агрессии для Николаевщины.

— Эта война унесла жизни 483 гражданских жителей области, из них 12 детей. В настоящее время зафиксировано повреждение более 8 тысяч гражданских объектов. Но эта цифра не окончательная, работа по документированию последствий продолжается. В общей сложности это может быть более 10 тысяч гражданских и более 2 тысяч объектов критической инфраструктуры, - отметил он.

Также глава области сообщил, что до 11 ноября Николаевская область была под постоянными обстрелами, из 280 дней регион не обстреливали всего 30.

По мнению Виталия Кима, для возвращения области в нормальную жизнь первоочередными задачами является возобновление бизнеса и инфраструктуры. Ведь у жителей региона сейчас нет работы и им нечем зарабатывать себе на жизнь.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Сенкевич выступит на экономическом форуме в Давосе.