Кладбище, используемое ППК «Вагнер» для захоронения убитых наемников в станице Бакинского Краснодарского края, за последние несколько месяцев увеличилось в 7 раз.

Об этом пишет издание The New York Times, проанализировавшее спутниковые снимки и видеозаписи.

— Расширившееся кладбище – редкое визуальное свидетельство, которое показывает, какой вред наносит «Вагнеру», особенно его рядовым бойцам, вторжение в Украину. На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов «Вагнера», и это количество увеличилось почти в 7 раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что увеличение территории кладбища совпадает с кровавым наступлением русских солдат и наемников с целью закрепиться на востоке Украины.

Правительство США утверждает, что потери «Вагнера» на поле боя «начисляют тысячи и что 90% из них – заключенные, которые были завербованы для участия в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрьмы».

Напомним, британская разведка утверждает, что частная военная компания «Вагнер» располагает до 50 тысячами боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.