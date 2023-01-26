Власти Николаева планируют уже в мае 2023 года открыть по одному детскому саду в каждом районе города. Для этого там обустроят убежища.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в эфире ТРК «НИС-ТВ».

По его словам, управление образования Николаевского городского совета предварительно должно согласовать такие действия с центральными органами власти. Однако об открытии всех детских садов говорить рано, поскольку россияне продолжают обстреливать Украину ракетами, а не в каждом здании детского сада Николаева есть укрытие.

— Сегодня эта программа рассматривается. Нужно, чтобы наше управление образования синхронизировало с уровнем выше, насколько это безопасно делать. Сегодня у большинства наших садов и школ нет укрытий. Куда прятать детей в случае воздушной атаки? В последнее время эти атаки идут с воздуха. На каком-то севере поднимаются самолеты и запускаются с них ракеты. Конечно, есть какое-то время, чтобы спрятать детей, но куда их прятать. Не звонить же родителям и говорить срочно забрать детей. Это одна из самых больших проблем запуска садиков. Но мы сейчас прорабатываем такую концепцию, чтобы в каждом из микрорайонов был хотя бы один садик, который мы можем оборудовать этими убежищами и запустить их в мае месяце, – сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, власти пока не планируют возобновлять работу школ в Николаеве, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также известно, что в 2023 году в 16 школах Николаева планируется отремонтировать защитные укрытия . На ремонт в бюджет в следующем году заложили 20 миллионов гривен.