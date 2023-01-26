Содержание штата работников Департамента энергетики Николаевского городского совета в военном 2022 году обошлось в 3 миллиона 380 тысяч гривен, несмотря на то, что департамент фактически не работал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные о начислениях заработной платы работников департамента энергетики мэрии Николаева, которые есть в редакции «НикВести».

С января по май исполняющим обязанности директора департамента был Владимир Алексеев. В марте ему была начислена зарплата в размере 33 340 гривен, из которых 16 тысяч гривен – премия, 8670 гривен – надбавка за высокие достижения. В апреле Владимир Алексеев не получил зарплату, а в мае ему было начислено 81,7 тысяч гривен.

С апреля по октябрь работники департамента получали только оклады, поскольку формально департамент находился в простое согласно решению исполнительного комитета №315 от 3 мая 2022 года, которым установлено начало простоя с 1 апреля. Решением исполкома №543 от 11 октября 2022 года департамент энергетики исключен из перечня исполнительных органов, где установлен простой.

В октябре на должность директора департамента энергетики была назначена Алла Луцкая. За три месяца ей было начислено 128 тысяч 333 гривен, из которых 55 тысяч 238 гривен – премия. Оклад составляет 8600 гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны из мэрии Николаева исчезла специализированная техника Центра энергоэффективности, в том числе тепловизоры и газоанализаторы, необходимые для проведения энергоаудита, а также личная оргтехника работников. Спецтехника находилась на балансе коммунального предприятия Институт социально-экономического развития города.