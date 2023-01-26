Народного депутата Украины Николая Тищенко, который полетел в Таиланд якобы для «обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины», уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа», а также исключили из рядов партии.

Этот процесс инициировал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

- Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа»; созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции; обращаюсь к Елене Шуляк (председатель партии — прим.) с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа». Уверен, никому не нужно объяснять, за что, – написал Давид Арахамия.

Давид Арахамия выразил надежду, что после скандала с Николаем Тищенко «до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны».

Впоследствии глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что приняла решение об исключении Николая Тищенко из партии.

– Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии «Слуга народа», приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии, – сообщила она.

Кроме того, спикер партии Юлия Палийчук сообщила, что Николая Тищенко также уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа».

Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что инициирует возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов власти.